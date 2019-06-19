Назван способ, как защититься от рака кишечника
Еженедельное употребление двух и более порций йогурта снижает риск развития у мужчин аденом, которые могут спровоцировать рак кишечника.
К такому выводу пришли американские ученые, сообщает EurekAlert!.
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Исследователи выяснили, что у мужчин, которые съедали две и более порции йогурта в неделю, риск развития аденомы оказался меньше на 19%. Для опухолей, способных стать злокачественными, это снижение риска повысилось до 26%.
Однако для мужчин с зубчатой аденомой, которая увеличивает риск развития колоректального рака, такой корреляции не выявили, как и для женщин.
В исследовании приняли участие 32 тыс. 606 мужчин и 55 тыс. 743 женщины, за состоянием которых наблюдали 26 лет. Каждые четыре года они представляли подробную информацию об образе жизни и рационе питания, в том числе о потреблении йогурта. Добровольцам также проводили эндоскопию нижнего отдела кишечника.
Связи между потреблением йогурта и развитием аденом у женщин установлено не было.
Ранее американские ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.