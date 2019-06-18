Косметолог назвала пять процедур, которые нужно сделать перед отпуском

Специалист считает, что нужно сделать свое питание максимально легким за несколько дней до поездки

Если отпуск предполагает смену климата и условий, лучше заранее позаботиться о своем теле, коже и волосах – тогда отдых действительно поможет стать красивее.

Косметолог Астрид Овеян поделилась своими рекомендациями о процедурах, которые, по ее мнению, следует провести перед отпуском, чтобы защититься от влияния климатических изменений, пишет MedikForum.

Скраб. Процедура с использованием скраба поможет удалить снять верхний ороговевший слой кожи, благодаря чему загар на ней будет ровным и стойким. Выполнить скрабирование лица эксперт советует минимум за 10 дней до поездки к морю, - лучше в кабинете профессионального косметолога, а не собственноручно. Самостоятельно можно обработать скрабом тело, сделав это за 3-4 дня до отпуска.

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Биоревитализация. Данная процедура, предусматривающая глубокое увлажнение, стимулирует в коже выработку молекул гиалуроновой кислоты. Это поможет защитить кожу от агрессивного действия солнца – она не будет выглядеть красной, обезвоженной и шероховатой. В то же время косметолог настоятельно рекомендует не находиться на пляже с 11 до 16 часов. После поездки к морю, считает специалист, также будет полезным сделать биоревитализацию.

Ламинирование волос. Шевелюра в отпуске может сильно пострадать из-за действия соленой воды, солнечного ультрафиолета и насыщенной химикатами воды в бассейне. Поэтому перед поездкой стоит позаботиться о волосах и сделать хотя бы домашнее желатиновое ламинирование.

Эпиляция. Косметолог дала следующие рекомендации: шугаринг или воск сделать за 2-3 дня до поездки в отпуск, лазерную или элос-эпиляцию - за 4-5 дней до вылета.

Разгрузочные дни. Да, в «плане красоты», рекомендованном косметологом, значатся именно они. Специалист считает, что нужно сделать свое питание максимально легким за несколько дней до поездки. Это поможет нормализовать работу кишечника, облегчит акклиматизацию и в конечном счете благотворно скажется на внешнем виде, сообщила Астрид Овеян.