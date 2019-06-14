Ученые предупредили о серьезной опасности нездорового питания для мозга

Здоровье мозга из-за неправильного питания может подвергаться разрушению гораздо раньше, чем считалось прежде.

Специалисты Австралийского национального университета доказывают, что нездоровое питание является серьезным фактором когнитивных проблем, которые могут начинаться намного раньше, чем предполагалось до этого.

Ученые обнаружили доказательства того, что нездоровое питание и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода значительно повышает риск развития диабета второго типа и существенно снижает функции мозга, что грозит деменцией, пишет MedikForum.

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Отмечается, что сегодня многие люди ежедневно употребляют в среднем примерно на 650 килокалорий больше по сравнению с тем, как питались 50 лет назад. Ученые установили, что 650 дополнительных килокалорий можно получить, употребив стандартный набор из заведения фастфуда — гамбургер, картошку фри и стакан сладкой газировки.

Исследователи также установили связь между диабетом второго типа и быстрым ухудшением работы мозга. Нездоровое питание таким образом разрушительно действует на мозг. Эксперт подчеркнули, что в наше время ущерб для здоровья, связанный с нездоровыми привычками питания, становится необратимым, когда человек достигает среднего возраста.

Ранее ученые выяснили, что регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей.