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Названы четыре привычки, ведущие к раку

13:23, 12 июня 2019
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Среди опасных привычек - пристрастие к горячим блюдам и кофе с утра, пишет MedikForum.

Горячая еда и напитки. У людей, которые имеют привычку употреблять еду и напитки погорячее, увеличивается вероятность заболеть раком пищевода и слизистой оболочки полости рта. Эксперты призывают не пить чай и не употреблять кушанья, температура которых превышает 60 градусов.

Утренний кофе. Во время прожарки кофейных зерен образуются канцерогены, которые способны накапливаться в организме. Употребление двух и более чашек кофе в день на 41% повышает риск развития рака легких даже у некурящих людей, - к такому выводу пришла Американская ассоциация исследователей рака, проанализировав данные 1,2 миллиона человек.

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Мясо каждый день. Привычка есть каждый день красное мясо и в особенности продукты его переработки, как показывают исследования, увеличивают риск преждевременной смерти на 43% - в том числе от возникающих онкологических болезней. Наиболее вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – с ним ученые связывают в четыре рака более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Активность по ночам. Недосыпы и привычка бодрствовать до очень позднего времени способствуют недостаточной выработке гормона мелатонина, который отвечает за естественные суточные ритмы человека. Именно с его нехваткой многие исследователи связывают развитие опухолевых процессов в организме. В частности, по мнению онкологов, нехватка гормона мелатонина повышает риск заболевания раком груди.

Ранее ученые выяснили, что половое размножение стало преимуществом для различных видов, позволив им защититься от некоторых видов рака.

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Теги: #ученые#рак