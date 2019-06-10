Назван ряд "опасных" продуктов

Исследователи предположили, что источником PFAS в продуктах питания являются пищевые упаковки.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выявило продукты питания, содержащие канцерогенные вещества.

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Исследователи обнаружили пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) в ананасах и батате. Кроме того, опасные элементы были выявлены в мясе, молочных продуктах, шоколадных тортах и шоколадном молоке. PFAS повышают риск развития онкологических заболеваний, пишет Science Alert.

Уровни PFAS, превышающие установленные нормы, были найдены в фарше из индейки, стейках, хот-догах, бараньих отбивных, куриных бедрах, треске, осетре, лососе, креветках и соме.

Более того, уровни PFAS, вызывающие опасения, также обнаружились в питьевых и грунтовых водах.

Исследователи предположили, что источником PFAS в продуктах питания являются пищевые упаковки. Еще один возможный источник — загрязненная вода.

Ранее специалисты в области диетологии и здорового питания рассказали о тактике, позволяющей эффективно снизить вес всего за неделю.