Сотни голых женщин вошли в море ради борьбы с раком (фото, видео)

Почти 2 тысячи женщин обнажились на пляже.

В Ирландии около 1,8 тысячи голых женщин поучаствовали в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.

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К благотворительной акции присоединились как победившие смертоносную болезнь, так и те, кто все еще сражается с опухолью, пишет Daily Mail и публикует соответствующее видео.

Отмечается, что благодаря взносам участников организации удалось собрать более 700 тысяч евро на лечение болеющих раком.

Ранее ученые заявили, что смертность от рака молочной железы среди женщин старше 50 лет можно снизить на одну пятую, если выбирать меньшие порции мяса и съедать одну дополнительную порцию фруктов и овощей в день.