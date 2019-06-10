Ученые определили главную причину старения

Ученые пришли к неутешительному выводу — эволюция не успевает за современным темпом жизни.

Способствующие долголетию ключевые генетические программы работают не дольше среднего возраста.

К такому выводу пришли американские ученые, говорится в опубликованном на портале EurekAlert! пресс-релизе.

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Авторы работы изучили активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей людей разных возрастных категорий. Результаты анализа показали, что антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам.

По словам ученых, проблема кроется в белке, который называется "мишень рампицина млекопитающих", отвечающий за многие ключевые клеточные процессы, включая рост и деление клеток.

Исследователи полагают, что это объясняется эволюцией генома, отвечающего за продолжительность жизни. В то время как фактическое значение по всему миру держится на уровне 70 лет, работоспособность генетической регуляции старения заканчивается на одно-два десятилетия раньше — эволюция оказалась просто не готова к тому, что в современном обществе продолжительность жизни будет так увеличиваться.

Ранее ученые назвали фактор, ускоряющий старение в шесть раз. Это - напряженная работа и обучение, которое увеличивает уровень стресса в организме.