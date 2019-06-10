Ученые назвали способ, как понизить артериальное давление

Есть простой, но эффективный способ, как понизить высокое давление – просто выспаться.

Ученые из Аризонского университета заявили, что понизить показатели артериального давления поможет сон.

По словам ученых, недосып является причиной повышения артериального давления. Поэтому специалисты советуют спать ежедневно по 6-9 часов, говорится в их пресс-релизе на сайте университета.

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К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент с участием 300 человек в возрасте от 21 года до 70 лет, не жаловавшихся на проблемы с сердцем. Добровольцы в течение двух дней носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут. На ночь они надевали на запястье устройство, определявшее эффективность фаз сна и подсчитывавшее его длительность.

В результате исследования выяснилось, что у испытуемых, которые спали хуже, на следующий день повышалось систолическое давление.

Как отмечают ученые, хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина.

Ранее сообщалось, что ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей.