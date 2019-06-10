Ученые назвали способ, как понизить артериальное давление
Ученые из Аризонского университета заявили, что понизить показатели артериального давления поможет сон.
По словам ученых, недосып является причиной повышения артериального давления. Поэтому специалисты советуют спать ежедневно по 6-9 часов, говорится в их пресс-релизе на сайте университета.
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К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент с участием 300 человек в возрасте от 21 года до 70 лет, не жаловавшихся на проблемы с сердцем. Добровольцы в течение двух дней носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут. На ночь они надевали на запястье устройство, определявшее эффективность фаз сна и подсчитывавшее его длительность.
В результате исследования выяснилось, что у испытуемых, которые спали хуже, на следующий день повышалось систолическое давление.
Как отмечают ученые, хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина.
Ранее сообщалось, что ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей.