Министр здравоохранения Японии потребовал от женщин носить каблуки
13:23, 07 июня 2019Зарубежные новости
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В Японии де-факто является обязательным требование для женщин носить высокие каблуки на работе.
Власти Японии потребовали от женщин носить каблуки / фото УНИАН
Министр здравоохранения Японии Такуми Немото заявил, что женщины должны ходить на работу в туфлях на высоком каблуке.
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Так он прокомментировал подписанную 21 тысячей женщин петицию о принятии закона об отмене обязательного ношения каблуков в офисе, сообщает Daily Mail.
По словам японского министра, обязательное ношение каблуков не выходит за грань необходимого и уместного на рабочем месте.
Однако он отметил, что принуждение носить такую обувь женщин, имеющих проблемы со здоровьем, может рассматриваться как притеснение со стороны вышестоящих должностных лиц.
Ранее ортопед Кейт Макартур дала несколько советов, как правильно носить обувь на высоких каблуках, чтобы не чувствовать дискомфорта.
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