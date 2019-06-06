Дуров на время отказался от еды ради улучшения Telegram

По мнению разработчика, голодание повышает ясность мышления.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что придерживается строгих ограничений в пище, чтобы стать здоровее и продуктивнее. По его словам, уже шесть дней он голодает.

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Как отметил Дуров в своем Telegram-канале, он давно не употребляет алкоголь, кофеин, мясо и фаст-фуд. Год назад он ввел еще более жесткие ограничения в свою диету, октазавшись от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. В мае он ограничил свой рацион лишь рыбой и морепродуктами, а в июне – начал жесткий пост.

«В этом месяце я пробую нечто более радикальное, не употребляю еды вообще. Я придерживался голодания на воде последние 6 дней и пока чувствую себя прекрасно. Так как нулевое потребление пищи повышает ясность мышления, я так же сделал много вещей в области продакт-менеджмента», - отметил Дуров.

По мнению разработчика, голодание – отличный способ позволить своей пищеварительной системе очиститься и перезагрузиться, а также укрепить иммунитет.

«Очевидно, в результате я могу потерять мышечную массу, но я верю, что если мне удастся придумать новые отличные идеи для Telegram во время голодовки, это принесет пользу для всех миллионов пользователей Telegram. А делать жизни наших пользователей более приятной было и будет моим приоритетом номер один», – заключил Дуров.

Напомним, в прошлом году Павел Дуров на коне превратился в мем.

После блокировки Telegram в России основатель мессенджера Павел Дуров выложил в Instagram фотографию себя на белом коне. "Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото. Пользователям сети фотография понравилась и они моментально растащили ее на мемы.