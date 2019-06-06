Fox News о «Чернобыле»: Почему после взрыва реактора ЧАЭС люди принимали йод в таблетках?

Таблетки с йодом не дают прямую защиту от радиации, однако, логика в их применении все же есть.

Персонаж сериала «Чернобыль» советский ядерный физик Ульяна Хомюк, узнав о большом выбросе радиоактивных материалов где-то неподалеку, немедленно достала таблетки с йодом. Затем она неоднократно призывала и других принимать их. Так зачем же нужны такие таблетки? Как такой простой элемент как йод может защитить от радиации?

Как пишет Fox News, короткий ответ в том, что он не имеет никакого прямого эффекта в борьбе с облучением. Однако, йод предлагает некоторую косвенную защиту. Он не связывает высвобожденные электроны и не убирает радиоактивную пыль из питьевой воды. Он также не влияет на процессы в теле, чтобы сократить риски от облучения. Однако, существуют определенные особенности.

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При нормальных условиях человеческое тело довольно жадное на йод. Щитовидная железа нуждается в этом химическом элементе. И без него она не может вырабатывать те гормоны, что и обычно. В люди с дефицитом йода железа увеличивается. У детей могут возникнуть даже проблемы с интеллектуальным развитием, согласно данным Американской ассоциации щитовидной железы. В США и других странах йод добавляют к столовой соли, чтобы сократить угрозы для здоровья. Однако, важное вещество, как и все основные химические элементы, имеет различные изотопы или вариации. Каждый изотоп йода имеет одинаковое количество протонов. Но количество нейтронов разное.

В природе на Земле существует лишь один из них – йод-127, который состоит из 53 протонов и 74 нейтронов. Его радиоактивность незначительна. Однако, в процессе распада атомов урана в ядерном реакторе, образуются меньшие атомы. Чаще всего это йод-131.

Разница между этим изотопом и нормальным йодом-127 невелика: лишь четыре дополнительных электрона. Но йод-131 радиоактивный. Он стреляет нейтронами и быстро распадается. Период полураспада длится всего восемь дней. То есть за это время его количество сокращается на половину.

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Человеческое тело не отличает эти два изотопа. Поэтому щитовидная железа начнет жадно поглощать большие количества радиоактивного йода-131. После этого опасное вещество закрепится в теле, распространяя радиацию по соседним тканям и разрушая ДНК. Если принимать нормальный йод в больших количествах, теоретически это может удовлетворить жажду тела к веществу и не позволить ему поглотить полученный йод-131. Но действовать нужно очень быстро.

По словам инженера ядерных реакторов из Университета Иллинойса Катрин Хафф, йод-131 «очень мобильный» в окружающей среде. Вещество попадает в воду, из которой его поглощают растения, а те, в свою очередь, передают ее животным. Когда радиоактивный йод попадает в окружающую среду, от него очень трудно избавиться, пока он сам не распадется.

К счастью, ядерные аварии – это очень редкое явление. Поэтому исчерпывающих исследований последствий выброса радиоактивного йода нет. Однако после катастрофы в Чернобыле, которая сопровождалась наибольшим распространением вещества в истории, была замечена вспышка заболеваемости раком щитовидной железы у детей в пределах пострадавших территорий.

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Согласно отчету, опубликованному в апреле 2000 года в журнале Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, от рака щитовидной железы в Украине среди детей до 15 лет страдали три ребенка на миллион. До аварии на ЧАЭС этот показатель был втрое меньше. В Беларуси наблюдался скачок до 30 детей на миллион. А в Гомельской области болезнь начала наблюдаться у 100 детей на миллион. Чернобыльская АЭС расположена в 12 километрах от белорусской границы.

Не известно, помогли ли таблетки с йодом спасти жизнь. Йодид калия действительно раздавали после аварии. Однако, никто ничего не делал в течение нескольких первых дней после взрыва четвертого реактора. И даже позже использование препарата было «очень неправильно». Вместе с тем, в США остается стандартной практикой раздача таблеток с йодом людям, которые живут вблизи АЭС. Также на случай аварии, Комиссия по ядерной регуляции США советует людям немедленно принять таблетки.