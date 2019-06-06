Назван продукт-"убийца" похудения

От алкоголя, сладостей, мучного, содержащих просто огромные дозы углеводов следует хотя бы на время отказаться.

Специалисты в области диетологии и здорового питания рассказали о тактике, позволяющей эффективно снизить вес всего за неделю.

Для ускоренного похудения необходимо, уверены ученые, ограничить потребление соли, пишет MedikForum.

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Питание во время цикла похудения должно полностью исключать рафинированные продукты с повышенным уровнем углеводов. Это поможет исключить их негативное влияние на метаболизм. Кроме того, в рационе должны преобладать свежие овощи и цельнозерновые продукты питания. Полезно есть также богатую омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами морскую рыбу, блюда с ней защитят организм болезней сердечно-сосудистой системы и поможет эффективнее сжигать жиры.

Также будет полезным пить побольше воды и строго контролировать количество потребляемой соли. Завтрак может включать при этом высокобелковую пищу, полезной будет и курятина, а также орехи, бобовые и молочные продукты и бобовые. От алкоголя, сладостей, мучного, содержащих просто огромные дозы углеводов следует хотя бы на время отказаться.

Ранее британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за месяц.