цей матеріал доступний українською

Названа польза томатного сока

12:24, 06 июня 2019
Зарубежные новости
166 0
Томатный сок пособен снизить кровяное давление / фото pixabay

Читайте такжеУченые развеяли миф о вредности кофе

В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Средний возраст участников – 58 лет. Все они в течение одного года получали столько томатного сока, сколько они хотели, пишет EurekAlert!.

Ученые выяснили, что употребление напитка связано с уменьшением кровяного давления у 94 испытуемых с нелеченной предгипертензией и гипертензией.

Систолическое давление у добровольцев уменьшилось с 141 до 137 миллиметров ртутного столба, а диастолическое – с 83 до 80 миллиметров ртутного столба.

При этом уровень холестерина у 125 участников снизился в среднем со 155 до 149,9 миллиграмм на децилитр. 

Несмотря на то, что участницами исследования были только женщины, специалисты считают, что питье несоленого томатного сока окажется полезным и для мужчин.

Ранее американские учёные выяснили, что употребление литра энергетических напитков за короткий промежуток времени способствует нарушению сердечного ритма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter