Исследование о долгой и счастливой жизни незамужних женщин оказалось неправдой

В общем от своего тезиса о том, что супружеская жизнь приносит больше счастья мужчинам, нежели женщинам, исследователь не отказывается.

На прошлой неделе в медиа и соцсетях массово распространилась новость о том, что "женщины, которые не имеют мужа и детей, живут дольше и счастливее семейных".

Утверждение базируется на книге Happy Every After (название можно перевести как: "И жили они долго и счастливо") исследователя, изучающего поведенческую психологию, Пола Долана. В ней он утверждает, что проанализировал результаты исследования министерства труда США относительно того, как живут американцы.

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"Женатые люди счастливее других подгрупп, но только если их спрашивают, когда их муж или жена вместе с ними в комнате. Если их нет в помещении, они говорят: невероятно несчастные", - писал исследователь.

Но, как выяснил экономист Грей Кимброу, автор книги неправильно истолковал данные исследования. Дело в том, что автор книги сделал свой вывод на основе ответов, данных респондентами во время опроса, где их, как он ошибочно считал, спрашивали об ощущении счастья сначала в присутствии жены или мужа, а затем выставляли их за дверь и переспрашивали респондента уже индивидуально. На самом же деле опрос проводили по телефону, и писатель неправильно истолковал внесенную в текст исследования фразу "spouse absent", то есть "муж или жена отсутствовали", сообщает "Голос Америки".

Долан трактовал это как то, что муж или жена респондента либо респондентки отсутствовали в конкретный момент проведения исследования. На самом же деле в оригинальном докладе говорилось, что супруги больше не живут вместе.

Кимброу также раскритиковал выводы автора книги, основанные на собранной информации.

Когда журналисты указали Долану на ошибку, он ответил, что действительно неправильно интерпретировал данные. Однако в целом от своего тезиса о том, что супружеская жизнь приносит больше счастья мужчинам, нежели женщинам, он не отказывается.