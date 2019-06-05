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В мозге женщины обнаружили яйцо свиного цепня (фото)

12:11, 05 июня 2019
Зарубежные новости
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Женщине сделали операцию / фото naked-science

Этот факт удивил медиков, так как на территории США редко регистрируют данное заболевание, передает Live Science.

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Женщина обратилась к доктору, жалуясь на проблемы с памятью и моторные нарушения. При проведении МРТ врач заметил на снимке странное образование в мозге Рейчел и предположил, что это может быть злокачественная опухоль.

Медик сказал женщине, что ей необходимо провести операцию, она согласилась, но во время хирургического вмешательства врач заметил в месте очага не мягкую податливую ткань, а нечто твердое, похожее на небольшой камень. Он извлек его для дальнейшего анализа. 

Взяв образец ткани и рассмотрев его под микроскопом, врачи поняли, что это яйцо свиного цепня — ленточного червя, паразитирующего на млекопитающих.

Ранее сообщалось, что в США распространяется паразитоз, вызывающий серьезные нарушения в мозге человека

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Теги: #США#врачи