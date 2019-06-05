В мозге женщины обнаружили яйцо свиного цепня (фото)

По словам доктора, увидев на месте опухоли яйцо свиного цепня, он испытал облегчение.

В мозге 42-летней американки Рейчел Пальмы врачи обнаружили яйцо ленточного червя.

Этот факт удивил медиков, так как на территории США редко регистрируют данное заболевание, передает Live Science.

Читайте такжеСокращает жизнь: названа серьезная опасность популярной диеты

Женщина обратилась к доктору, жалуясь на проблемы с памятью и моторные нарушения. При проведении МРТ врач заметил на снимке странное образование в мозге Рейчел и предположил, что это может быть злокачественная опухоль.

Медик сказал женщине, что ей необходимо провести операцию, она согласилась, но во время хирургического вмешательства врач заметил в месте очага не мягкую податливую ткань, а нечто твердое, похожее на небольшой камень. Он извлек его для дальнейшего анализа.

Взяв образец ткани и рассмотрев его под микроскопом, врачи поняли, что это яйцо свиного цепня — ленточного червя, паразитирующего на млекопитающих.

Ранее сообщалось, что в США распространяется паразитоз, вызывающий серьезные нарушения в мозге человека