Генетически модифицированные дети защищены от ВИЧ, но могут умереть рано

Ученые обнаружили, что мутация, которую китайский ученый «привил» двум девочкам, может вызвать преждевременную смерть.

В прошлом году китайский ученый Хэ Цзянькуй пытался повторить природную генетическую мутацию, чтобы защитить двух детей от ВИЧ еще до их рождения. Но, как оказалось, это же изменение повышает риск преждевременной смерти.

Хе Цзянькуй из Южного университета науки и технологии в Шеньчжене шокировал мир прошлого ноября, когда объявил о рождении девочек-близнецов Лулу и Наны. Их ДНК была модифицирована ученым еще на этапе эмбриона. Как пишет The Guardian, процедура должна была повторить естественную мутацию, которая защищает примерно 10% жителей Северной Европы от ВИЧ.

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Но ученые из США обнаружили, что эта же мутация также сокращает продолжительность жизни. До 74 лет вероятность смерти у британцев, которые имеют мутации в обеих копиях определенного гена, была в среднем выше на 26%, чем у тех, у кого она отсутствует. Речь идет о гене под названием CCR5. Собственно, Хе манипулировал им. Этот ген отвечает за создание белка, который выступает на поверхности клеток иммунной системы. Ученые точно не знают, что именно делает CCR5. Однако, ВИЧ цепляется к нему, чтобы проникать и заражать клетки. Естественная мутация под названием «дельта-32», исключает белок и не позволяет таким образом вирусу проникать внутрь иммунных клеток.

Хэ не смог повторить естественную мутацию. Но он вместо этого смог вызвать другое изменение, которое деактивировало одну копию CCR5 у одной девочки и обе копии в другой. Предварительное правительственное расследование в Китае показало, что генетическая модификация эмбрионов детей была проведена ученым с многочисленными нарушениями. Он также подделал этические разрешения и провел запрещенную в стране процедуру ради «личной славы».

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Чтобы проверить последствия блокировки гена CCR5 Эйприл Вэй и Расмус Нильсен из Калифорнийского университета проанализировали медицинские данные относительно генома более 400 тысяч человек, зарегистрированных в UK Biobank. Среди людей в возрасте от 41 до 78 лет уровень смертности среди людей с мутацией «детльта-32» в обеих копиях CCR5 был на 21% выше, чем у тех, у кого ее нет или есть только в одной из копий. У каждого человека по две копии CCR5, унаследованных по одной от каждого из родителей.