Названы шесть способов, как убрать жир на животе

Излишки жира в области живота очень опасны для сердца и сосудов - даже при нормальной массе тела концентрация жира на животе повышает риск развития инфаркта и инсульта.

Область живота – одна из самых проблемных: ей свойственно быстро накапливать лишнее и терять стройные очертания.

Специалисты рассказали, какие способы помогают в борьбе с жиром на животе, передает MedikForum.

Ограничение потребляемых жиров. Известный британский диетолог Генриетта Нортон советует полностью отказаться от употребления вредных для сосудов трансжиров. Трансжиры содержатся в большом количестве продуктов. На этикетке наличие таких жиров в продукте могут означать наименования «кулинарный жир» или «гидрогенизированный жир», «сатурированный жир», «твердое растительное масло». В целом потребление жиров должно быть сведено к уровню, не превышающему 30% от общего рациона.

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Физическая активность. По мнению эксперта, 150 минут аэробных нагрузок в неделю поддерживают активный метаболизм, благодаря которому интенсивнее сжигается висцеральный жир, делающий живот толстым. Вообще, висцеральный жир легко накапливается в результате малоподвижного образа жизни, но так же и легко сжигается при достаточной физической активности.

Спокойствие. Диетолог Генриетта Нортон указывает на то, что стабильное психологическое состояние очень важно для стройности. Подверженность стрессу ведет к усилению выработки в организме гормона кортизола, влияющего на обмен веществ. В частности, из-за такого влияния ухудшается обмен питательных веществ, которые начинают активно задействоваться для роста жировой ткани.

Клетчатка. Для борьбы с жиром, в том числе на животе, очень полезно есть продукты, насыщенные клетчаткой – это овощи, фрукты, бобовые, некоторые зерновые (овес). Клетчатка впитывает воду, образуя массу, которая замедляет движение еды по пищеварительному тракту. Таким образом, ощущение сытости оказывается более долгим, что снижает аппетит и позволяет есть меньше.

Упражнения. Обычно, чтобы убрать жир на животе, люди начинают делать упражнения на пресс. Но на самом деле на объем живота такие упражнения влияют не слишком эффективно. Ходьба, бег, плавание справляются с этим гораздо лучше – эти упражнения уменьшают уровень сахара в крови и минимизируют метаболические нарушения.

Отказ от сахара. Чтобы убрать жир на животе, необходимо отказаться от рафинированных углеводов – прежде всего, от сахара. В рационе не должно быть газировки, пакетированных соков, сладких спортивных напитков, алкоголя. Источником сахара в питании должны быть только фрукты.

Ранее ученые выяснили, что регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей.