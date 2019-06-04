Как понять, есть ли у вас паразиты

Первое, что нужно знать: "паразиты" и "глисты" это не одна болезнь, а большая группа самых разных инфекций.

Анализа крови или кала для выявления "всех паразитов сразу" не существует. Алгоритмы диагностики паразитарных инфекций сильно отличаются.

Об этом пишет "Здоровье 24", ссылаясь на Центр по контролю заболеваний США.

Ответы на основные вопросы о паразитарных инфекциях у детей и взрослых всегда зависит от того:

- какие симптомы беспокоят человека;

- какой инфекцией он может быть заражен, исходя из условий его жизни;

- если у человека появляется какой-то симптом, врач должен исключить все возможные причины, прежде чем диагностировать паразитарную инфекцию.

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Нужно ли пить противопаразитарные препараты для профилактики

Нет, это неправильная тактика. Во-первых, различные паразитарные инфекции подвергаются разному лечению. Волшебной таблетки, которая хорошо справлялась бы со всеми видами паразитов, не существует.

Во-вторых, для защиты от последствий паразитарных инфекций гораздо важнее предотвращать заражение, а не часто лечиться.

Если человек продолжает контактировать с источником инфекции, эффект от лечения сохраняется только несколько дней или недель. А вот если контакт прекращается, много паразитов погибают и без лечения.

Что нужно запомнить о паразитарных инфекциях

1. Реклама чудодейственных средств от паразитов – ложь.

2. Если человека беспокоит какой-то симптом, нужно обратить внимание на все возможные причины.

3. Лечение должно быть направлено против конкретной инфекции.

4. При многих паразитарных инфекциях профилактика гораздо важнее. А профилактика – это элементарные гигиенические мероприятия.