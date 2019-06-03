Ученые изменили ДНК курицы, чтобы она не смогла заразиться птичьим гриппом

Исследователи говорят, что это первый шаг к созданию промышленной породы птиц, которые не будут переносить смертельную для людей болезнь.

Птичий грипп, который перекинулся на людей, вызывает особое беспокойство из-за скорости, с которой он может распространяться при посредничестве диких и домашних птиц. Когда вирус мутирует и получает способность атаковать людей, он становится чрезвычайно смертельным из-за скорости, с которой он передается от больного его окружению.

Ученые использовали технику генетического редактирования, чтобы остановить распространение вируса птичьего гриппа между клетками курицы в лаборатории, — пишет Daily Star. Это значительный шаг в перед к созданию генетически модифицированного вида популярных домашних птиц, использование которых могло бы положить конец опасной болезни.

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Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне и Университета Эдинбурга смогли отредактировать ДНК курицы так, чтобы птичий грипп не смог закрепиться и начать размножаться. Следующим шагом для команды будет вырастить взрослых кур с теми же генетическими изменениями, — пояснил один из авторов исследования Майк МакГрю.

«Это важный прорыв, который указывает на возможность использования техники редактирования генов для выращивания кур, устойчивых к птичьему гриппу», - сказал он.

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Сейчас ученым нужно проверить, будут ли нужные изменения в ДНК птиц вызвать какие-то другие последствия для клеток. После этого ученые начнут работу над выращиванием устойчивых к птичьему гриппу кур. Собственно, речь идет о том, чтобы удалить из ДНК белок под названием ANP32. Вирус использует его для того, чтобы заразить организм хозяина. Последняя пандемия птичьего гриппа произошла в 2009-2010 годах, убив около 500 тысяч человек по всему миру. Известный случай «испанского гриппа» в 1918 году убил около 50 миллионов людей.