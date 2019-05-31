Генетики поделились секретами успешной борьбы с лишним весом

Основным принципом борьбы с лишними килограмами является употребление всех продуктов, а не отказ от каких-то их групп, говорят ученые.

Генетики из Кембриджского университета опубликовали новую книгу под названием "Генетическое питание: наука ожирения и правда о диетах". И содержащаяся в ней информация противоречит распространенному пониманию того, как именно надо худеть.

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Авторы книги подчеркивают, что желающие похудеть должны признать данный процесс очень сложным, но достижимым. Не нужно отказываться от каких-либо продуктов или блюд, разрешается есть все, но в умеренных количествах, пишет MedikForum.

Человеку не следует поглощать какие-то продукты только в том случае, если у него на них аллергия. Следует чаще делать выбор в пользу продуктов, которые очень долго перевариваются нашим организмом. Ведь благодаря этому чувство сытости сохраняется длительное время. К таким продуктам относятся содержащие много клетчатки.

Диетологи советуют налегать на ненасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и оливковом масле. В целом, бояться пищи не нужно.

Ранее ученые выяснили, что регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей.