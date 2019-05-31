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Самого маленького в мире младенца выписали из больницы (видео)

13:10, 31 мая 2019
Зарубежные новости
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В Соединенных Штатах выписали из больницы самого маленького в мире ребенка. Вес девочки при рождении составлял всего 245 граммов, и медики то, что она выжила, называют чудом, говорится в сюжете ТСН.

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Девочка родилась на 23-й неделе беременности в декабре 2018 года. Рождение Сайби было настолько преждевременным, что врачи считали ее "микронедоношенной". Так называют ребенка, родившегося до 28 недель беременности.

Почти полгода терапии, ухода и родительской надежды - и состояние маленькой Сейби больше не вызывает беспокойства врачей.

Ранее в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

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