Сколько пить воды летом: специалисты дали ответ

Медики считают, что чувство жажды – это лучший показатель того, что организму нужна вода.

В жаркую погоду норма потребления жидкости повышается.

Эксперты MedikForum рассказали, сколько же нужно пить воды в жару.

В норме. Врачи советуют пить воду, исходя из расчета примерно 30 мл жидкости на каждый килограмм веса.

В жару. В условиях жары потребность организма в жидкости повышается, и норма жидкости увеличивается в полтора-два раза.

Еда - тоже вода. 20% дневной нормы жидкости составляет воды из еды. Особенно насыщены водой арбузы, брокколи, цитрусовые, молоко, морковь, йогурты, яблоки.

Читайте такжеВыяснилась неожиданная польза жары для женщин

Норма часа. Сколько бы не было выпито воды за день, существует безопасный максимум - от 1 до 1,5 литров в час. Употреблять воду свыше этого количества за один час категорически не рекомендуется, это вредит состоянию сосудов, сердца и мозга.

Кому нельзя пить много воды? Людям, у которых нарушена работа почек и сердца, имеются дисфункции щитовидной железы, проблемы с печенью и сердцем, а также при приеме лекарств в рамках терапевтического курса необходимо тщательно контролировать объем потребляемой жидкости. В жаркую погоду им целесообразно консультироваться с врачом по поводу питья воды.

Как часто пить. Медики считают, что чувство жажды – это лучший показатель того, что организму нужна вода. Если пить воду в моменты, когда возникает жажда, можно не опасаться, что организм пострадает от обезвоживания.