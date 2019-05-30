Ученые назвали опасный для сердца продукт

В исследовании по влиянию энергетиков на здоровье сердца приняли добровольцы в возрасте от 18 до 40 лет.

Американские учёные выяснили, что употребление литра энергетических напитков за короткий промежуток времени способствует нарушению сердечного ритма.

Исследование провели среди 34 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает MedicalXpress.

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Участникам исследование необходимо было выпить около литра либо энергетика с кофеином(содержание кофеина более 300 миллиграммов), либо его заменителя-плацебо в течение часа.

У участников снимали ЭКГ и измеряли артериальное давление до начала эксперимента, а также в течение 4 часов после употребления напитка с интервалом в 30 минут.

У тех, кто пил энергетические напитки, интервал QT - показатель деятельности сердца, определяющий время, которое необходимо желудочкам, чтобы подготовиться к повторному сокращению - был на 6-7,7 миллисекунд дольше, чем у остальных добровольцев. Также было обнаружено увеличение систолического и диастолического давления.

Отметим, что слишком короткий или слишком длинный интервал может привести к неправильной работе сердца аритмии.

Ранее ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей.