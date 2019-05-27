Выяснилась неожиданная польза жары для женщин
В жаркую погоду у женщин повышается производительность труда, заявляют немецкие ученые.
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В исследовании участвовали 500 мужчин и женщин, сообщает PLOS One. Они при различной температуре воздуха - до 32 градусов - проходили тесты на когнитивные, математические и вербальные способности. Участники складывали двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв и решали логические задачи.
Выяснилось, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины — при более низкой.
При повышении температуры мужчины лучше выполняли только логические задачи.
По мнению исследователей, для оптимальной производительности труда в офисах необходимо устанавливать чуть более высокую температуру, чем принято.
Ранее ученые из Северо-Западного и Лихайского университетов исследовали поведение людей во время жары.