Выяснилась неожиданная польза жары для женщин

При повышении температуры мужчины лучше выполняли только логические задачи.

В жаркую погоду у женщин повышается производительность труда, заявляют немецкие ученые.

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В исследовании участвовали 500 мужчин и женщин, сообщает PLOS One. Они при различной температуре воздуха - до 32 градусов - проходили тесты на когнитивные, математические и вербальные способности. Участники складывали двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв и решали логические задачи.

Выяснилось, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины — при более низкой.

При повышении температуры мужчины лучше выполняли только логические задачи.

По мнению исследователей, для оптимальной производительности труда в офисах необходимо устанавливать чуть более высокую температуру, чем принято.

Ранее ученые из Северо-Западного и Лихайского университетов исследовали поведение людей во время жары.