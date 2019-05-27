Назван новый способ легкого похудения
Британские специалисты провели исследование, по итогам которого смогли доказать пользу замены углеводов на жиры в питании, причем благодаря своей работе медики продемонстрировали этот эффект на людях, страдающих инсулинрезистентным диабетом.
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В результате эксперимента с участием 19 человек, сумевших снизить уровень сахара в крови, было доказано, что благодаря этому пациенты могут похудеть, пишет TopNews.
Британский диетолог доктор Дэвид Унвин предписал испытуемым снизить нормы употребления углеводов до 20-50 граммов в день, что эквивалентно примерно двум булкам с джемом. При этом потерянные углеводы нужно было возместить белковыми или жирными продуктами.
В итоге пациенты, не голодая, сбросили 9 килограммов за 8 месяцев и улучшили показатели анализов крови.
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