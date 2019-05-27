Назван новый способ легкого похудения

Специалисты протестировали новый способ похудения для тех, кто не может сидеть на диетах.

Британские специалисты провели исследование, по итогам которого смогли доказать пользу замены углеводов на жиры в питании, причем благодаря своей работе медики продемонстрировали этот эффект на людях, страдающих инсулинрезистентным диабетом.

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В результате эксперимента с участием 19 человек, сумевших снизить уровень сахара в крови, было доказано, что благодаря этому пациенты могут похудеть, пишет TopNews.

Британский диетолог доктор Дэвид Унвин предписал испытуемым снизить нормы употребления углеводов до 20-50 граммов в день, что эквивалентно примерно двум булкам с джемом. При этом потерянные углеводы нужно было возместить белковыми или жирными продуктами.

В итоге пациенты, не голодая, сбросили 9 килограммов за 8 месяцев и улучшили показатели анализов крови.

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