Ученые рассказали о пользе ежедневного взвешивания
Новое исследование ученых из США показало, что если люди будут взвешиваться каждый день, то они с большей вероятностью похудеют или сохранят массу тела.
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Ежедневные взвешивания являются жестким напоминанием о необходимости строго следовать режиму диеты и физических нагрузок, не давая себе никаких поблажек, пишет MedikForum.
Более того, после подобных взвешиваний люди даже начинают уделять спорту больше времени и более тщательно контролировать пищу, которую они употребляют.
А вот те, кто не вставал на весы каждый день, впоследствии набирали лишний вес чаще, как показали исследования при участии 111людей в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за месяц.