В Польше женщина родила рекордное количество детей за раз

В Кракове появились на свет сразу шестеро детей у одной мамы.

В Польше впервые родилась шестерня детей. Это произошло в Кракове в университетской больнице.

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Об этом рассказала пресс-секретарь лечебного учреждения Мария Влодковская, сообщает "Радио Польша".

"Вероятно, это первый подобного рода случай в Польше. Роды состоялись в виде кесарева сечения на 29-й неделе беременности. Мама и дети чувствуют себя пока что хорошо", - отметили в больнице.

21 мая родители новорожденных детей и персонал клиники встретятся с прессой, чтобы рассказать о подробностях родов.

Ранее в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.