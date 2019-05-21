В Польше женщина родила рекордное количество детей за раз
17:47, 21 мая 2019Зарубежные новости
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В Кракове появились на свет сразу шестеро детей у одной мамы.
Женщина родила сразу шестерых детей / фото pixabay.com
В Польше впервые родилась шестерня детей. Это произошло в Кракове в университетской больнице.
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Об этом рассказала пресс-секретарь лечебного учреждения Мария Влодковская, сообщает "Радио Польша".
"Вероятно, это первый подобного рода случай в Польше. Роды состоялись в виде кесарева сечения на 29-й неделе беременности. Мама и дети чувствуют себя пока что хорошо", - отметили в больнице.
21 мая родители новорожденных детей и персонал клиники встретятся с прессой, чтобы рассказать о подробностях родов.
Ранее в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.
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