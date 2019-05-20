Названы способы, как избавиться от целлюлита
Самые эффективные способы борьбы с целлюлитом работают только в комплексе, рассказали специалисты.
По их словам, частично избавиться от целлюлита можно уже за две недели, пишет MedikForum.
Контроль углеводов и физическая активность. Если сократить в питании количество углеводов и заниматься спортом, откровенно неэстетичного проявления целлюлита можно избежать, говорят эксперты.
Читайте такжеНазваны способы быстрого похудения
Массаж. В борьбе с целлюлитом "ручные и механические воздействия - это вспомогательные процедуры". Антицеллюлитные кремы дают эффект только при условии, что используются при массаже.
Кремы без массажа для избавления от целлюлита - напрасно потраченные деньги.
Правильное питание. Не хотите видеть у себя целлюлит, сделайте здоровое питание постоянным. Правильное питание и регулярные тренировки помогают бороться с накоплением избытка жира в клетках, а вместе с этим – и с целлюлитом. Нужно строго контролировать потребление соли, активно есть продукты, богатые калием и витамином С. Также следует отказаться от фастфуда, газированных напитков, кофе и бросить курить, так как все это ухудшает кровообращение и разрушает сосуды, что непосредственно влияет на вид кожи.
Недостаток воды и полезных жирных кислот также делает целлюлит более заметным, поэтому важно пить достаточно воды и потреблять здоровые источники жиров.
Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которых женщинам желательно избегать.