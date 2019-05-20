Названы способы быстрого похудения

Чтобы ускорить похудение, человек должен сжигать больше калорий, чем потребляет.

Британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за месяц.

По словам диетологов, в первую очередь, необходимо изменить рацион завтрака: вместо углеводов следует употреблять больше белков и жиров, пишет The Sun.

Читайте такжеНазваны опасные для людей на диете перекусы

Также эксперты советуют отказаться от употребления сахара и сахаросодержащих продуктов. Кроме того, чтобы ускорить похудение, человек должен сжигать больше калорий, чем потребляет.

Ученые обнаружили, что в организме людей с лишним весом превышено содержание фирмикутов - бактерий, стимулирующих организм поглощать больше калорий. Специалисты считают, что один из способов изменить это — сбалансировать состав кишечных бактерий. Людям с лишним весом рекомендуют есть побольше овощей, кисломолочных продуктов, квашеной капусты и цельных злаков.

Кроме того, эксперты отметили, что в достижении подтянутого тела ключевую роль играет здоровый сон и отсутствие стресса.

Ранее американские ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форрест заявили о том, что средиземноморская диета является способом "питаться очень много и при этом не толстеть".