Рестораны Дубая обяжут указывать калорийность блюд в меню к январю 2020 года.

Дубайский муниципалитет обяжет все местные рестораны, в том числе быстрого питания, указывать в меню калорийность всех блюд уже к январю 2020 года.

Читайте такжеДиетологи назвали самое лучшее время для приема калорийной пищи

Новая мера направлена на поддержку здорового образа жизни, передает thenational.ae. В муниципалитете считают, что инициатива будет поощрять рестораны предлагать более полезные и питательные блюда, а посетителей – питаться правильно. «Инициатива Дубайского муниципалитета обяжет все заведения общественного питания быть предельно прозрачными в отношении калорийности всех блюд, благодаря чему посетители смогут выбрать те, которые подходят для их диеты», - сообщил генеральный директор муниципалитета Дауд Аль Хаджри.

В муниципалитете уточнили, что заведения общественного питания, имеющие более пяти филиалов, будут обязаны перейти на новую систему раньше остальных – в ноябре текущего года. На втором этапе, в январе 2020 года, к ним присоединятся все рестораны, кейтеринг-компании и отели.