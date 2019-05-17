Politico: Пластик заражает кровь людей прямо в больницах

Пластиковые упаковки для хранения донорской крови несут серьезную угрозу.

Прячась на виду в каждой больнице мира, один продукт стал воплощением одновременно чрезвычайной пользы и тревожных рисков, которые пластик несет для здоровья людей. И этот продукт - упаковка для хранения крови.

Об этом пишет Politico, напоминая, что она была введена в 1950-х годах незадолго до того, как США вступили в Корейскую войну. На то время, пластиковая упаковка была решением медицинских проблем, которая спасала жизни. Врачи собирали кровь и проводили переливание еще во время Первой мировой войны. Но процесс только начинал набирать масштабы. Стеклянные сосуды, которые использовались для хранения крови, были далеко не идеальными. И проблема не только в том, что они разбивались. Их трудно было поддерживать в стерильном состоянии. А воздушные пузырьки внутри такого твердого контейнера усложняли процесс переливания.

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Новые пластиковые упаковки, разработанные двумя американскими учеными, имели ряд преимуществ. Они были легкими, дешевыми, не разбивались и занимали меньше места в холодильниках, чем бутылки с аналогичным обьемом донорского материала. Решалась и проблема стерильности. Потому что каждая пластиковая упаковка была одноразовой.

Популярность такой емкости усилилась еще одним случайным открытием. Оказалось, что материал, который использовался для смягчения пластика - диоктилфталат - влиял на кровяные клетки как консервант. А это означало, что теперь кровь можно было хранить дольше. Появление пластиковых упаковок в каждой больнице и банке крови в мире было лишь вопросом времени.

Пластик распространился по всей системе здравоохранения. Из-за дешивизны, гипоалергенности и эластичности он стал незаменимым материалом для всего: от шприцов до искусственных сердец. Но в последние годы эксперты начали предупреждать, что широкое его использование в медицине может представлять риск для пациентов. Из-за чрезвычайной важности для индустрии, на медицинское оборудование не распространяются регуляторные ограничения, которые не позволяют использование определенных химических веществ с отрицательным влиянием на человеческое здоровье. Хотя в этом конкретном случае такие вещества имели особенно тесных контакт с телом.

"Отношение было всегда снисходительным. Будто польза использования пластика превосходила все остальное", - говорит комиссар по вопросам химической политики в адвокатской группе Health Care Without Harm Дорота Наперская.

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Например, упаковки для хранения крови содержат диоктилфталат (DEHP). Этот химикат взаимодействует с красными кровяными тельцами, продлевая срок их хранения. Это вещество используется для смягчения поливенил-хлорида. В каждой упаковке для хранения крови на нее приходится до 40% веса. DEHP не остается неподвижно в своем составе. Он проникает в кровь внутри упаковки. Исследование показало, что за время использования в среднем DEHP теряет 6-12% от своего веса. И это тревожный момент. Потому что вещество негативно влияет на эндокринную систему, на что указывают в химическом агентстве ЕС. Это означает, что DEHP нарушает гормональные процессы. Ученые теперь связывают DEHP с возникновением астмы, рака груди, ожирением, диабетом второй группы, низкими показателями IQ, проблемами мозгового развития, дефицитом внимания с гиперактивностью, нарушениями, связанными с аутизмом, и сокращением фертильности у мужчин.

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Издание пишет, что в Европе были приняты меры, чтобы уберечь людей от влияния DEHP. Подобные химикаты наносят больше всего вреда детям, организм которых еще развивается. Поэтому детям и беременным женщинам особенно советуют держаться подальше от пластика. По этим же причинам появились определенные нормы на содержание веществ вроде DEHP в игрушках. А с 2012 года в Евросоюзе появилось ограничение, которое запрещает использовать подобные соединения без специального разрешения. Однако, производители медицинского оборудования обычно получают поблажки.