Ученые нашли способ снизить риск смерти от рака груди

Смертность от рака молочной железы среди женщин старше 50 лет можно снизить на одну пятую, если выбирать меньшие порции мяса и съедать одну дополнительную порцию фруктов и овощей в день.

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Такие результаты показало новое масштабное исследование, сообщает Би-би-си со ссылкой на Times. Исследование 49 тыс. женщин, которое проводилось в течение 20 лет, показало, что даже чуть более здоровая диета может существенно снизить риск смерти женщины от рака груди.

Части женщин, участвовавшим в исследовании, предложили выбирать продукты с низким содержанием жира, употреблять меньше масла и сыра, отказаться от жареной пищи и брать меньшие порции мяса.

В среднем те, кто придерживался установленной диеты, сократили жир с 32% своей дневной калорийности до 25%, и добавили ежедневную дополнительную порцию фруктов, овощей и цельного зерна. Этой диеты они придерживались в течение более чем восьми лет.

В течение 20 лет исследования было выявлено 3374 случая рака молочной железы, и женщины, находящиеся на диете, имели на 21% меньше шансов умереть от этого заболевания.

Остается неясным, что конкретно способствовало снижению риска - меньшее количество жира, большее количество овощей или уменьшение калорийности рациона.

Тони Хауэлл из Университета Манчестера заявил, что хотя такое впечатляющее испытание невозможно игнорировать, оно не показало, что употребление жира является ключевой проблемой.

"Женщины должны стараться поддерживать здоровый вес, заниматься спортом не менее 30 минут в день и сократить употребление алкоголя. Это три основных фактора риска", - сказал профессор Хауэлл.