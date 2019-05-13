Разговаривать с домашними животными – полезно для здоровья, считают эксперты

Владение домашними животными способствует росту общения с людьми и борется с проблемами со здоровьем, связанными с одиночеством, утверждается в статье, опубликованной в USA Today.

Данные нового исследования показывают, что около 40% американцев поддерживают идею создания в США государственной программы по расширению взаимодействия людей с домашними животными. Результаты этого исследования были представлены на первом Саммите по социальной изоляции и домашним животным, организованному подразделением по производству товаров для домашних животных компании Mars и Институтом исследования связей с животными.

По словам исследователей, одиночество так же опасно для здоровья, как курение 15 сигарет в день. Это делает его проблемой здравоохранения, наравне с ожирением.

Нэнси Джи, менеджер по исследованиям взаимодействия между человеком и животным в Уолтемском центре питания домашних животных компании Mars, говорит, что показывать другим людям фотографии вашего питомца и даже разговаривать со своей кошкой или собакой - это обычное и здоровое поведение для человека.

«Если говорить об одиночестве, нам нужны персоны для формирования привязанности, а домашние животные удовлетворяют эту потребность», - говорит Джи. «С ними не нужно беспокоиться о конфиденциальности или осуждении. Они воспринимают все как есть».

Карикатурные образы отшельников, любящих только своих домашних животных, не подтвердились – опрос 2036 человек, в том числе 1469 владельцев домашних животных, проведенный по заказу Института и компании Mars, выявил следующее:

• Более половины (54%) респондентов говорят, что их питомец помогает им общаться с другими людьми. 51% сказали, что их домашние животные заставляют их чувствовать себя менее застенчивыми.

• Каждый четвертый владелец домашнего животного сказал, что у него есть питомец, потому что это полезно для психического здоровья. По этой причине более половины людей в возрасте 55 лет и старше завели своих питомцев.

• Почти три четверти (73%) опрошенных считают, что дома престарелых и тому подобные учреждения несут определенную ответственность за содействие взаимодействию с домашними животными.

Доктор Вивек Мурти, занимающийся вопросами связей между одиночеством и здоровьем, считает, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как владение животными и общение с ними влияют на здоровье. «Не обязательно иметь питомца, чтобы получать пользу от взаимодействия с животными», - говорит Мурти. «Важно подумать о том, как сделать такое взаимодействие проще».