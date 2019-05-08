Названа опасность солнцезащитного крема

Стало известно о потенциальной опасности популярных солнцезащитных средств.

Американские специалисты провели исследование и выяснили, что солнцезащитный крем может навредить здоровью.

Результаты исследования опубликовало Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.

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В исследовании принимали участие 24 добровольца в возрасте до 35 лет, которые в течение недели использовали солнцезащитные кремы.

У каждого добровольца взяли 30 анализов крови. Уже после нескольких дней использования солнцезащитного средства у испытуемых сильно повысилась концентрация оксибензона, который может проникнуть в кожу и разрушить гормональную систему.

Но ученые подчеркнули, что делать выводы о вреде солнцезащитных средств преждевременно, необходимо провести дополнительные исследования.

Ранее дерматологи объяснили, как правильно наносить солнцезащитный крем.