Как есть и не толстеть: определена идеальная диета

Рацион питания в соответствии со средиземноморской диетой позволяет употреблять большое количество пищи без риска располнеть.

Американские ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форрест заявили о том, что средиземноморская диета является способом "питаться очень много и при этом не толстеть".

Данный вывод был сделан специалистами после эксперимента с приматами, пишет MedikForum.

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Исследователи отобрали для испытания яванских макак, отличающихся всеядностью. Животных разделили на две группы, для каждой из которых был определен свой рацион. В первой группе макаки питались по принципу средиземноморской диеты – их меню отличалось обилием фруктов, овощей, оливкового масла, измельченных орехов, а также включала в себя некоторое количество рыбы и обезжиренных молочных продуктов. Животных из второй группы держали на так называемой «западной диете», которая представляет собой типичный рацион жителей западного мира, насыщенный белками и жирами в основном из продуктов животного происхождения.

По условиям опыта, максимальное количество калорий, отпускаемое каждой макаке в обеих группах, было одинаковым. В сущности, приматы имели возможность есть досыта. Наблюдения за ними длились 38 недель.

Итоги эксперимента оказались следующими: в группе, питавшейся по стандартам средиземноморской диеты, потреблялось меньшее калорий, несмотря на их доступность. Макаки в этой группе не набирали лишний вес (у отдельных животных произошло небольшое увеличение массы тела). Кроме того, у них оказался более низким уровень холестерина. Животные из второй группы за период наблюдений существенно располнели, имея возможность получать много калорий. Большая часть макак при этом находилась в состоянии преддиабета, при котором стабильно повышен уровень сахара в крови.

Ученые заключили, что средиземноморский тип питания позволяет есть досыта, но при этом не дает развиться перееданию, ожирению и диабету.