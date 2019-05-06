Названы правила, как стать здоровым и счастливым

Специалисты назвали несколько правил, следование которым помогает стать здоровым и счастливым.

Американские ученые из Вашингтонского университета опубликовали рекомендации о соблюдении правил здорового образа жизни.

По их словам, существуют семь способов, которые могут помочь помогут улучшить качество жизни каждому человеку, пишет MedikForum.

1. Гулять на свежем воздухе. Исследования показывают, что 20-минутные прогулки на свежем воздухе являются эффективным способом избавляться от стресса. Ученые предостерегают: при стрессе увеличивается уровень кортизола, который способствует развитию неврозов, депрессии и бессонницы, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Следовать средиземноморской диете. По словам научных специалистов, соблюдение данного правила улучшает работу мозга, снижает риск сердечных приступов, инсультов, рака и болезни Альцгеймера.

3.Достаточно спать. Взрослые люди должны спать по 7-9 часов в сутки. На фоне недостатка сна увеличивается выработка кортизола, из-за чего становится выше риск воспалительных процессов в организме.

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4. Выполнять физические упражнения. Физическая нагрузка должна составлять минимум 150 минут в неделю, рекомендуют исследователи. Благодаря физической деятельности улучшается состояние мышц, становится крепче иммунитет, снижается артериальное давление, уменьшается вероятность диабета, становится более высоким качество когнитивной деятельности.

5. Владеть техниками релаксации. Эксперты утверждают, что методиками снятия стресса, которые можно применять ежедневно, полезно уметь владеть каждому человеку. Среди таких методов - глубокое дыхание, йога и другие.

6. Поддерживать хорошие отношения. Замечено, что у людей, которым свойствен приветливый дружелюбный нрав и присущи хорошие отношения с окружающими, улучшается здоровье, снижается подверженность депрессии и ранней смертности.

7. Быть благодарным. Ученые отмечают, что благодарность человека за разные обстоятельства своей жизни улучшает его психологическое здоровье. Если каждый день применять эту практику минимум пять минут в день, чувство удовлетворенности жизнью неизменно повышается, что благоприятно сказывается на здоровье в целом.