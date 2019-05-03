Смертельный вирус унес жизни почти тысячи человек: в ВОЗ бьют тревогу

Распространение заболевания происходит стремительными темпами из-за участившихся атак повстанческих сил.

Число жертв вируса Эболы в Демократической Республике Конго во время последней вспышки может возрасти до 1 тысячи человек, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

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В настоящее время от опасного заболевания уже умерли 994 жителя Конго, передает AP.

Отмечается, что работу эпидемиологов и специализированных медицинских центров осложняют атаки местных повстанческих сил. Их с января 2019 года зафиксировано 119.

Напомним, о смертельном вирусе Эбола в мире заговорили в 2014 году. Тогда эпидемия лихорадки вспыхнула в Западной Африке, но вирус также попал на другие континенты. Опасались смертельной лихорадки и даже проводили учения, как изолировать больных Эболой и в Украине.

От Эболы врачи вакцинировали уже 96 тысяч граждан Конго. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, чтобы преодолеть болезнь, придется удвоить усилия и действовать всем миром.