Cпасающий от ожирения продукт назвали опасным

Если долго сидеть на рисовой диете, в организме возникает дефицит витаминов, говорит врач.

От рисовых диет для похудения отказались еще в СССР, так как они вызывали побочные эффекты.

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Об этом в комментарии росСМИ рассказала врач-диетолог Елена Чедия.

По ее словам, если долго сидеть на рисовой диете, в организме возникает дефицит витаминов. Диетолог отметила, что при выборе риса надо обращать внимание на его обработку: в шлифованном практически нет пользы, а нешлифованный содержит витамины, микроэлементы и минеральные вещества.

Врач также считает, что на одном лишь рисе худеть нельзя, так как в нем нет необходимых человеку белков и жиров. Чедия добавила, что лучше всего выбирать рис в качестве завтрака или гарнира, но при этом надо знать меру.

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