Впервые почку для трансплантации доставили с помощью беспилотника (видео)

Женщина ждала пересадки почки восемь лет.

В США впервые доставили почку для трансплантации с помощью беспилотника. Все, чтобы пересадить ее 44-летней женщине, которая ждала органа восемь лет.

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Дрон для перевозки усовершенствовали, оборудовали системой, которая отслеживала состояние почки, и системой для навигации по городу, говорится в сюжете ТСН.

А на контейнер с донорским органом прикрепили парашют - на случай, если тот открепился бы от дрона.

Ранее 73-летняя жительница штата Колорадо (США) Линда Вулли умерла после того, как хирурги ошибочно удалили ей обе почки.