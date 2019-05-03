Впервые почку для трансплантации доставили с помощью беспилотника (видео)
13:01, 03 мая 2019Зарубежные новости
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Женщина ждала пересадки почки восемь лет.
В США впервые доставили почку для трансплантации за помощью беспилотника
В США впервые доставили почку для трансплантации с помощью беспилотника. Все, чтобы пересадить ее 44-летней женщине, которая ждала органа восемь лет.
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Дрон для перевозки усовершенствовали, оборудовали системой, которая отслеживала состояние почки, и системой для навигации по городу, говорится в сюжете ТСН.
А на контейнер с донорским органом прикрепили парашют - на случай, если тот открепился бы от дрона.
Ранее 73-летняя жительница штата Колорадо (США) Линда Вулли умерла после того, как хирурги ошибочно удалили ей обе почки.
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