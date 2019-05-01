Ученые нашли противоядие от укуса одного из самых ядовитых существ в мире

Найдено противоядие от укуса самой ядовитой медузы.

Исследователи Сиднейского университета (Австралия) открыли противоядие от укусов кубомедузы, которая считается одним из самых ядовитых существ на Земле.

Укус этой медузы вызывает мучительную боль, некроз кожи и, если доза яда велика, остановку сердца и смерть через несколько минут. Одна особь способна убить 60 человек. Об этом сообщает The Guardian.

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С помощью методики редактирования генов ученые обнаружили «молекулярное противоядие», которое блокирует симптомы ожога при нанесении на кожу в течение 15 минут. Исследователи проанализировали несколько миллионов клеток человека и выделили в каждой отдельные гены, а затем добавили яд медузы и наблюдали, какие клетки выживут.

«Это первое молекулярное исследование того, как работает этот тип яда и, возможно, как работает любой яд», — сказал ведущий автор исследования Раймонд Лау.

Специалисты уточняют, что препарат при нанесении на кожу способен полностью остановить некроз и подавить боль. Сможет ли он предотвратить остановку сердца, пока неизвестно. Антидот был протестирован на живых мышах и оказался абсолютно безопасным для человека.