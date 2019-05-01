Выделяют меньше вредных веществ, чем сигареты: в США разрешили продажу IQOS

Это первая электрическая система нагревания табака, которая разрешена для продажи в США.

Американские власти подтвердили, что IQOS выделяет меньше вредных веществ, по сравнению с сигаретами, и разрешили его продажу в США.

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Как сообщает CNBC 30 апреля 2019 года FDA (Food & Drug Administration) разрешило продажу систем нагревания табака IQOS на территории США и констатировало, что IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

В отличии от сигарет, где есть процесс горения, IQOS нагревает табак. Это первая электрическая система нагревания табака, которая разрешена для продажи в США.

Комментируя объявление FDA, Андре Каланцопулус, СЕО Philip Morris International, сообщил: «Решение FDA разрешить продажу IQOS в США является важным шагом вперед для приблизительно 40 миллионов американских мужчин и женщин, которые курят. Некоторые бросят курить, а многие – нет. Именно для них IQOS предложит бездымную альтернативу вместо продолжения курить сигареты. Всего лишь за 2 года 7,3 млн людей по всему миру бросили курить сигареты и полностью переключились на IQOS. Сегодняшнее решение FDA делает доступной такую возможность и для американских совершеннолетних курильщиков».

Теперь Philip Morris International уполномочен продавать гаджет IQOS, хитстики Marlboro Heatsticks, Marlboro Smooth Menthol Heatsticks and Marlboro Fresh Menthol Heatsticks. Так как PMI осуществляет деятельность на всех рынках кроме США, в Штатах продавать продукт будет корпорация Altria.

Как, отмечает CNBC, решение FDA свидетельствует о победе Philip Morris International в заявлениях о сниженном количестве токсинов в аэрозоле IQOS. Эта технология является ключевой в достижении компанией «бездымного будущего» как замены курению сигарет.

Цены на акции PMI в тот же день взлетели на 2%.

В прошлом году продукты со сниженным риском принесли компании PMI более $4,1 млрд, или около 14% от валового дохода. Компания планирует увеличить эту цифру в диапазоне от 38 до 42% к 2025 году.

Начиная с момента запуска IQOS в Японии и Италии в 2014 году, Philip Morris расширила свое присутствие до 40 стран по всему миру.

FDA (Food & Drug Administration) – это Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США. Является одной из самых влиятельных в мире организаций по контролю за качеством пищевых продуктов, лекарственных препаратов, табачных изделий и т.д.