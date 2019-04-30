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Полное излечение от страшной болезни признали невозможным

16:06, 30 апреля 2019
Зарубежные новости
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Ученые сделали жесткий прогноз по перспективам полного излечения рака / фото medicalxpress.com

Об этом сообщает MedicalXpress, ссылаясь на слова доцента кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии Университета Пердью в США Майкла Вендта.

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Однако наиболее эффективным методом борьбы с опухолями является блокировка развития метастазов. Новый подход, называемый lock-'n'-block, был успешно протестирован на животных моделях. 

Речь идет о методе, который блокирует развитие метастазов. Исследователи модифицировали злокачественные клетки молочной железы таким образом, чтобы они производили биолюминесцентный белок люциферазу, после чего их внедрили в организм грызунов в возрасте четырех недель. Когда опухоль достигала объема 200 кубических миллиметров, ее удаляли хирургическим путем, затем животных лечили фостаматинибом.

Люцифераза позволяла ученым отслеживать распространение и активность метастазирующих клеток. Оказалось, что фостаматиниб предотвращал их активацию и препятствовал метастазированию.

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Теги: #ученые#рак