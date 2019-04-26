Названа скрытая опасность хлеба

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество.

Пропионат, который используется в качестве добавки при выпечке хлеба для предотвращения образования плесени, может привести к повышенному уровню гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета.

К такому выводу пришли исследователи Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, пишет Science Translational Medicine.

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В ходе эксперимента мышам вводился пропионат, после чего у лабораторных грызунов резко активизировалась симпатическая нервная система и, как следствие, повышался уровень гормонов, среди которых глюкагон и норадреналин, а также недавно открытый белок, связывающий жирные кислоты FABP4. Эти гормоны способствовали тому, что клетки печени у мышей стали вырабатывать больше глюкозы, приводя к гипергликемии, которая является характерным признаком диабета.

Кроме того, исследователи выяснили, что регулярное введение мышам дозы пропионата, эквивалентной той, которая обыкновенно поступает в пищу человеку, приводит к значительному набору веса и инсулинорезистентности.

Во второй части исследования приняли участие 14 здоровых добровольцев, которые были разделены на две группы. Люди в одной из них получали еду, содержащую один грамм пропионата, а в другой — пищу с плацебо.

Образцы крови собирали перед едой, в течение 15 минут после еды и каждые 30 минут в течение четыре часов. Оказалось, что употребление продуктов с пропионатом также увеличивало выработку гормонов, провоцирующих метаболические нарушения.