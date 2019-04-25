Потеря всего 16 минут сна негативно отражается на работе - ученые

У невысыпающихся людей отмечаются проблемы с концентрацией и суждениями. Это вызвано тем, что дефицит сна повышает уровень стресса.

Исследователи из Университета Южной Флориды в очередной раз подтвердили, насколько опасным является даже небольшой по объему дефицита сна. Если люди недополучают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.

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В частности, у таких людей отмечаются проблемы с концентрацией и суждениями, они гораздо легче отвлекаются на посторонние вопросы, когда решают те или иные задачи. Кроме того, их уровень стресса вырастает сильнее, чем у тех коллег, который высыпаются, а это также плохо влияет на производительность, пишет MedikForum.

Авторы исследования полагают, что работодателем будет выгодно разгружать своих сотрудников и давать им возможность тратить больше времени на сон, поскольку в этом случае производительность труда вырастет, и доходы компании увеличатся. К сожалению, многие работодатели подобной связи не видят, или она кажется им косвенной, поскольку статистика показывает, что всё большее количество крупных корпораций практикуют регулярные авралы и переработки. А страх безработицы заставляет людей расходовать на выполнение своих обязанностей всё больше и больше времени.

Ранее научные исследования показали, что дефицит сна грозит ускоренным старением, хроническим уровнем стресса, повышенным риском некоторых опухолей и сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, невысыпающиеся люди более раздражительны, они совершают больше ошибок.