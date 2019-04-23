Женщина очнулась после 27 лет комы

На сегодня здоровью женщины ничего не угрожает. Ей необходима физиотерапия для лечения атрофии мышц.

Мунира Абдулла из ОАЭ 27 лет провела в коме после того, как в ее машину въехал школьный автобус.

Жительница ОАЭ получила черепно-мозговую травму в ДТП, заслонив своего сына во время аварии. Мальчик отделался легкими травмами, пишет Daily Mail.

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Тогда женщина была доставлена в больницу в бессознательном состоянии. Муниру через время перевели в Лондон, чтобы поставить верный диагноз. Женщина в сознание так и не приходила.

Врачи отмечали, что женщина находится в состоянии, похожем на кому, при котором сохраняется восприимчивость к боли. Позже ее вернули в ОАЭ, где долгие годы кормили через трубку и проводили физиотерапию. В себя Мунира так и не приходила.

В 2017 году наследный принц ОАЭ Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал о беде семьи и решил оплатить лечение женщины в Германии. Через год Мунира начала издавать невнятные звуки. Однажды она проснулась и даже произнесла имя своего сына.

На сегодня здоровью женщины ничего не угрожает. Ей необходима физиотерапия для лечения атрофии мышц.

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