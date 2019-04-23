Названа оптимальная доза кофе

Исследователи напомнили, что чрезмерное употребление кофеина грозит появлением побочных эффектов.

Достаточно выпивать около двух чашек кофе в день, чтобы усилить эффект от тренировок.

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Об этом говорится в совместном исследовании ученых из США, Британии и Австралии, опубликованном на сайте Science Alert.

Ученые проанализировали 300 исследований, охвативших 4800 человек. Выяснилось, что употребление кофеина способно улучшить результаты упражнений до 16% процентов.

Исследователи выяснили, что для улучшения показателей от тренировок человеку, который весит 70 кг, нужно употребить 210-420 миллиграммов кофеина. Употреблять напиток рекомендуется за час-полтора до начала тренировки.

Ранее ученые выяснили, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов.