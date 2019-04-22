Опровергнут популярный миф о похудении

Отрицательная калорийность некоторых продуктов - миф, говорят ученые.

Некоторым продуктам - сельдерею, огурцам и брокколи - приписывают "отрицательную калорийность", якобы для их переваривания организм затрачивает больше энергии, чем получает.

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Но ученые из Университета Алабамы в США опровергли это, пишет Science Alert.

Эксперимент провели на ящерицах, их в лабораторных условиях кормили кубиками сельдерея. По оценкам ученых, на пищеварение ящерицы потратили 33% калорий, однако при этом получили 24% калорий.

Исследователи экстраполировали эти результаты на людей — получилось 64% чистого прироста энергии.

"Наше исследование ставит под сомнение не только отрицательную калорийность сельдерея, но и сам факт существования таких продуктов (с отрицательной калорийностью, - УНИАН.). Тем не менее, овощи из этого списка полезны при похудении", - говорит один из авторов исследования.

Ранее ученые рассказали, сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения.