Собаки продлевают жизнь своим хозяевам - ученые

Исследование показало, что владельцы собак в среднем проводят на улице на 64% дольше, чем те, у кого нет питомцев или есть, но не собаки.

Специалисты из Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют физические упражнения, чем остальные хозяева домашних питомцев.

Также остальные показатели здоровья у собачников были намного выше, пишет "Ридус".

"Это не удивительно, ведь с собакой нужно гулять минимум два раза в день по 15 минут. Но для стало неожиданностью, что показатели здоровья будут выше в несколько раз",— поделились ученые.

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В своем исследовании ученые проанализировали уровень физической активности у 646 взрослых и 46 детей, проживающих в Западном Чешире (Англия). Оказалось, что среди испытуемых число собаководов достигало 191.

Анкетирование показало, что владельцы собак в среднем проводят на улице на 64% дольше, чем те, у кого нет питомцев или есть, но не собаки.

Кроме того, выгул собак не заменял собой другие формы физический упражнений, а происходил в дополнение к ним. По словам ученых, эти данные демонстрируют, что домашние животные способствуют активному образу жизни.

Несмотря на это, ученые отметили, что предыдущие подобные исследования, которые проводились в США, показали, что только 27% американских собаководов выполняют рекомендованные формы физической активности.

Связано это с тем, что американцы чаще всего заводят те породы собак, которые могут гулять самостоятельно, например, во дворе собственного дома, и хозяевам можно не выходить на улицу так часто.

Ранее ученые выяснили, что в мужской бороде содержится больше микробов, чем в шерсти собак.