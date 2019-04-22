Ученые назвали способ, как избежать слабоумия

Эксперты считают, что регулярная физическая активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное.

Физическая активность даже менее чем 2,5 часа в неделю способна сократить риск развития деменции.

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К такому выводу пришли ученые Бостонского университета, проводившие исследование с 2016 года по февраль 2019-го. В нем приняли участие 2 тыс. 354 человека, пишет JAMA.

В исследовании использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.

Согласно подсчетам ученых, те, чья физическая активность в неделю насчитывала 150-300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю.

На 1,4-2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил 7500 шагов и более в неделю.

Деменция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (олигофрении), слабоумия врождённого или приобретённого в младенчестве, представляющей собой недоразвитие психики, деменция — распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга, наиболее часто — в старости.

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