Ученые назвали способ, как избежать слабоумия
Физическая активность даже менее чем 2,5 часа в неделю способна сократить риск развития деменции.
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К такому выводу пришли ученые Бостонского университета, проводившие исследование с 2016 года по февраль 2019-го. В нем приняли участие 2 тыс. 354 человека, пишет JAMA.
В исследовании использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.
Согласно подсчетам ученых, те, чья физическая активность в неделю насчитывала 150-300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю.
На 1,4-2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил 7500 шагов и более в неделю.
Деменция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (олигофрении), слабоумия врождённого или приобретённого в младенчестве, представляющей собой недоразвитие психики, деменция — распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга, наиболее часто — в старости.
Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, как избежать деменции.