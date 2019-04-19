Названа главная причина старения

Возрастное увеличение числа изменений в соматических клетках является основным процессом в старении.

Американские ученые обнаружили, что число мутаций в соматических клетках увеличивается с возрастом. Они назвали этот процесс ключевым в старении и развитии рака.

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Так, исследователи определили нуклеотидную последовательность геном В-лимфоцитов (белые кровяные тельца, которые вырабатывают антитела при необходимости, - УНИАН.) людей в возрасте до 100 лет, пишет MedicalXpress.

Оказалось, что у новорожденных среднее число мутаций достигало 463,4, у людей 27-30 лет — 1181,9 мутаций, а у тех, кому 52-75 лет — 2101,7 мутаций. У долгожителей - 97-106 лет - наблюдалось 3127 мутаций.

При этом изменения ДНК были уникальны для каждой клетки и проявлялись по всему геному. В то же время в некоторых участках генома вероятность изменений была выше, чем в других, и напоминала мутации, возникающие при развитии рака.

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